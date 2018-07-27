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пятница, 27 июля 2018 21:10

Каким будет курс доллара к концу года - прогноз

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Каким будет курс доллара к концу года - прогноз
Рост цен бизнесмены прогнозируют на уровне 9,6%. Фото: ProUA.com.ua

Во втором квартале 2018 года обменный курс гривны к доллару ожидается на уровне - 28,63 грн, говорится в опросе Национального банка Украины.

Специалисты НБУ опросили руководителей 665 предприятий в 22 регионах Украины.

"Ожидания бизнесменов по инфляции и колебанию курса улучшились. В первом квартале среднее значение обменного курса гривны к доллару было на уровне 29,53 грн", - сообщили в Нацбанке.

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Основными факторами, сдерживающими развитие предприятий, остаются слишком высокие цены на энергоносители, сырье и материалы. Предприятия, которые планируют брать банковские кредиты, предпочитают национальную валюту.

Рост цен бизнесмены прогнозируют на уровне 9,6%. В первом квартале говорили об 11 процентах. Часть считает, что в течение следующих 12 месяцев цены вырастут на 12 процентов.

Товары дорожают в основном из-за роста затрат на производство и курс гривни к иностранным валютам.

Нацбанк разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл. По негативному прогнозу, к концу 2019-го доллар может стоить 39,40 грн.

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