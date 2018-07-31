Каких специалистов не хватает в Украине

В Украине наиболее востребованными являются 11 профессий. Фото: kazan.kp.ru

В Украине наиболее востребованными являются 11 профессий. Преимущественно в сфере услуг и сельского хозяйства.

Как заявил на пресс-конференции и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко, рынок труда требует слесарей, электросварщиков, токарей, пекарей, водителей, продавцов, поваров, официантов, медсестер, трактористов и работников по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Также он отметил, что существует большой дисбаланс на рынке труда между предлагаемыми вакансиями и спросом.

В Государственной службе занятости сегодня состоит на учете 304 тыс. безработных. По словам Ярошенко, из них высшее образование имеют 47%, а в городах Киев, Одесса, Харьков, Сумы и Львов таких - от 85% до 90%.

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"Мы за полгода смогли переучить, переквалифицировать, повысить квалификацию 88 тысяч безработных", - добавил Ярошенко.

По данным Государственной службы статистики, уровень безработицы в Украине в первом квартале 2018 снизился до 9,7%.

Украинцам на курортах Херсонской, Одесской и Запорожской областей предлагают работу в сфере торговли, туризма и развлечений, бытового обслуживания, гостинично-ресторанного бизнеса. Обещают зарплату выше средней, жилье и 3-х разовое питание. Больше всего вакансий в сфере розничной торговли - 36% от всех объявлений. Претендентам предлагают продавать креветки и кукурузу. В Одесской области за это обещают платить от 6750 до 22 500 грн в месяц.