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суббота, 22 августа 2020 21:10

Каких работников и на какую зарплату чаще всего искали летом

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В разгар лета работодатели чаще всего предлагали украинцам зарплаты на уровне 11-15 тыс. грн. В то же время меньше всего вакансий было с оплатой от 39 тыс. грн. Это в основном работа для топменеджеров и в сфере IT.

В то же время соискатели преимущественно интересовались работой с заработной платой 8-13 тыс. грн, пишет The Point.

Автор: The Point
  Компании активно работу предлагали водителям.
Компании активно работу предлагали водителям.

В июле в число самых востребованных профсфер среди работодателей вошли розничная и оптовая торговля, промышленность и производство. В то же время больше всего резюме от украицев было в сферах торговли, работы без опыта и административного персонала.

Автор: The Point
  Соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам.
Соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам.

Например, соискатели преимущественно интересовались вакансиями продавцов и менеджеров по продажам. Компаниям также не хватало этих специалистов. В то же время активно работу предлагали водителям.

Автор: The Point
  Кроме заработной платы кандидатам готовы были выплачивать бонусы и премии, бесплатно учить и устраивать корпоративные мероприятия.
Кроме заработной платы кандидатам готовы были выплачивать бонусы и премии, бесплатно учить и устраивать корпоративные мероприятия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько денег нужно, чтобы повысить украинцам минималку

Кроме заработной платы кандидатам готовы были выплачивать бонусы и премии, бесплатно учить и устраивать корпоративные мероприятия.\

Президент предлагает с сентября 2020 года повысить минимальную заработную плату на 6% - с 4723 до 5000 грн. Размер должностного оклада работника также вырастет на 6% - с 2102 до 2225 грн.

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22
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