Какие вакансии за рубежом предлагают для украинских заробитчан

Карантин способствовал снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Фото: unsplash

Спрос на украинских работников за рубежом вырос на 40% в течение последних 6 месяцев.

По состоянию на 21 декабря зарубежные работодатели разместили 9,6 тыс. вакансий, пишет Opendatabot.

Польша, Германия и Чехия остаются самыми популярными странами среди украинцев, ищущих работу за рубежом.

По данным Jooble, в 2020 году в Польше чаще всего искали упаковщиков, разнорабочих, портных, водителей, строителей.

В Германии востребованы сиделки, плиточники, сантехники, электрики, упаковщики.

В Чехии чаще всего размещают объявление о поиске рабочих на завод, горничных, сварщиков, электриков, водителей.

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"Карантин способствовал снижению нелегального трудоустройства за рубежом. Без приглашения на работу от работодателя и подтвержденного места резервации перестали пропускать за границу. По моему мнению, тенденции увеличения спроса на украинских рабочих, легализация занятости и формирования рынка надежных работодателей сохраниться и в следующем году", - говорит руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина.

В октябре украинцев стали чаще приглашать на работу за границей. Количество вакансий на сайте Jooble выросло на 21% - с 7756 в конце сентября в 9384 на конец октября, передает OpenDataBot.