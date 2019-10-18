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пятница, 18 октября 2019 21:10

Какие условия ведения бизнеса нужны предпринимателям: мнение финансиста

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Какие условия ведения бизнеса нужны предпринимателям: мнение финансиста
Для малого бизнеса нужно ввести упрощенный механизм легализации активов. Фото: lvivpost.net

В Украине нужно принять закон, который бы регулировал работу крупного бизнеса. То есть ограничивал его возможности злоупотреблять элементами малого предпринимательства для упрощенного налогообложения, рассказал Gazeta.ua финансовый эксперт Алексей Кущ.

По его словам, двухлетний мораторий на проверки ФЛП результата не даст. Их последние годы почти не проводили. Налоговая служба технически не может проверить более миллиона субъектов малого предпринимательства.

"Для малого бизнеса нужно ввести упрощенный механизм легализации активов. Ведь банкиры не спешат кредитовать предпринимателей, владеющих 10 точками по продаже кофе с сомнительными договорами аренды", - добавляет финансист.

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В Украине нужно создать Национальное агентство по поддержке малого бизнеса.

"Такая структура существует в Эстонии. Агентство управляет специальным фондом, который компенсирует процентные ставки по кредитам. Проводит тренинги, предоставляет юридическую поддержку. Предпринимателей учат продавать свои товары на внешних рынках. У нас малый бизнес ориентируется преимущественно на операциях внутри страны", - говорит Кущ.

По его словам, таким образом можно решить проблему по трудоустройству выпускников вузов. Молодым людям с базовыми знаниями экономики, права, английского можно предлагать работу в региональных центрах по поддержке малого бизнеса.

ФОПам пообещали упростить условия ведения бизнеса. За две недели Кабмин внесет на рассмотрение парламента законопроекты, которые увеличат годовой лимит дохода для предпринимателей 1-й группы, позволят использовать наемный труд. Кроме того, на два года планируют ввести мораторий на проверки предпринимателей всех категорий, кроме "рисковых". Например, ювелирный бизнес. Соответствующий указ президент подписал 17 октября.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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