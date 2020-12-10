Какие украинские продукты пользуются популярностью за рубежом

Потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания. Фото: pixabay

Украинские продукты, которые за рубежом покупают больше всего, назвали эксперты.

Больше всего этот год экспортировали подсолнечного масла, кукурузы и пшеницы, сообщает ТСН.ua.

"Всего в этом году Украина экспортировала товаров агропромышленного комплекса на 17 миллиардов долларов", - написали в сообщении.

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Потребителями украинских товаров стали Китай, Индия, Египет, Нидерланды и Испания. А в топ-3 продуктов, которые импортирует Украина, вошли соусы, пища для кормления животных и замороженная рыба.

Украина установила рекорд по экспорту меда. Так, за 11 месяцев экспортировали 69,84 тыс. т меда на $117,5 млн. Об этом сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Анна Бурка. Отмечается, что Украине удалось превзойти предыдущий рекорд, который установили в 2017 году - 67,8 т.