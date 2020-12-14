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понедельник, 14 декабря 2020 09:46

Какие соцвыплаты будут получать украинцы в Польше в следующем году

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Какие соцвыплаты будут получать украинцы в Польше в следующем году
Официально трудоустроенные украинцы с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на ежемесячное пособие. Фото: unsplash

Украинцы, которые имеют вид на жительство в Польше, и в отдельных случаях заробитчане, которые официально трудоустроены, имеют право на социальные выплаты.

2021 года они могут рассчитывать на детские выплаты, налоговые льготы и скидки, пишет "Экономика 24".

Для украинцев будут доступны следующие программы:

- Программа 500+. Официально трудоустроенные украинцы с несовершеннолетними детьми могут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 500 злотых, то есть 3,8 тыс. грн;

- NFZ - Narodowy Fundusz Zdrowia - это государственная программа медицинского страхования. Каждый человек, который работает в Польше, ежемесячно отчисляет из своей заработной платы определенную сумму. Это страхование покрывает лечение в случае болезни человека или его несовершеннолетних детей, которые также проживают в Польше;

- Wyprawka szkolna 300+. Украинцы, которые имеют карту побыту - вид на жительство, могут раз в год получить 300 злотых. Сейчас это 2,3 тыс. грн. Эти деньги можно использовать, чтобы купить необходимые школьные принадлежности;

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- Bon turystyczny/Туристический бонус - это новая программа, которую ввели 2020 года из-за пандемии. Каждая семья, имеющая детей, может оформить туристический бонус в размере 500 злотых - 3,8 тыс. грн - на 1 ребенка и использовать его на отдых с детьми исключительно на территории Польши. Программа будет действовать до 2022-го;

- Ulga podatkowa/Налоговая льгота. Налоговую льготу могут получить трудоустроенные родители несовершеннолетних детей или студентов до 25 лет, которые не работают. К тому же необязательно, чтобы дети проживали в Польше с вами. Они могут быть в Украине или любой другой стране.

Размер льготы зависит от величины уплаченных налогов, а также количества детей:

- 1 или 2 ребенка - 1112 злотых на ребенка - 8,5 тыс. грн;

- 3-й ребенок - 2 тыс. злотых - 15,2 тыс. грн;

- 4-й ребенок - 2,7 тыс. злотых - 20,6 тыс. грн.

Однако это касается только тех, чей годовой доход не превышает 85,5 тыс. злотых - сейчас это более 650 тыс. грн.

Переехать на постоянное жительство в страны Европейского союза и США при условии предоставления гражданства в октябре 2020 года соглашались 27,9% украинцев. 68,7% респондентов остались бы дома, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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