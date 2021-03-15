Какие продукты в этом году подорожали больше всего

Наиболее стремительно в 2021-м подорожала свекла, прибавившая в цене 40,8%.
На начало марта она стоила 7,6 грн/кг, анализирует данные Госстата ubr.ua.
После свеклы пятерка наиболее подорожавших товаров выглядит так:
- морковь прибавила 23% к стоимости – 7,4 грн/кг;
- репчатый лук подорожал на 22,7% – 6,3 грн/кг;
- белокочанная капуста прибавила 20,4% – 5,7 грн/кг;
- яйца стали дороже на 17,4% – 32,2 грн/десяток;
- картофель подорожал на 16,9% – 11,9 грн/кг.
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С начала 2021-го подешевели такие позиции:
- отечественные жаропонижающие препараты – на 1,9%, до 10,7 грн;
- импортные жаропонижающие препараты – на 1,5%, до 18 грн.
К маю цены на яблоки могут вырасти на 10-15%.
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