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понедельник, 15 марта 2021 16:28

Какие продукты в этом году подорожали больше всего

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Какие продукты в этом году подорожали больше всего
Яйца стали дороже на 17,4%. Фото: unsplash

Наиболее стремительно в 2021-м подорожала свекла, прибавившая в цене 40,8%.

На начало марта она стоила 7,6 грн/кг, анализирует данные Госстата ubr.ua.

После свеклы пятерка наиболее подорожавших товаров выглядит так:

- морковь прибавила 23% к стоимости – 7,4 грн/кг;

- репчатый лук подорожал на 22,7% – 6,3 грн/кг;

- белокочанная капуста прибавила 20,4% – 5,7 грн/кг;

- яйца стали дороже на 17,4% – 32,2 грн/десяток;

- картофель подорожал на 16,9% – 11,9 грн/кг.

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С начала 2021-го подешевели такие позиции:

- отечественные жаропонижающие препараты – на 1,9%, до 10,7 грн;

- импортные жаропонижающие препараты – на 1,5%, до 18 грн.

К маю цены на яблоки могут вырасти на 10-15%.

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