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среда, 14 апреля 2021 16:45

Какие продукты с начала года подорожали больше всего

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Какие продукты с начала года подорожали больше всего
Свекла подорожала на 50% до 8,1 грн/кг, капуста - на 30,3% до 6,2 грн/кг. Фото: unsplash

С начала 2021 года больше всего подорожали овощи.

Такие данные Госстата обнародовало издание "РБК-Украина".

По данным статистического ведомства, по сравнению с декабрем 2020 года свекла подорожала на 50% до 8,1 грн/кг, капуста - на 30,3% до 6,2 грн/кг, морковь - на 30,7% до 7,8 грн/кг, лук - на 27,7% до 7,8 грн/кг.

Подсолнечное масло подорожало на 25% до 52,6 грн/л, сахар - 16,7% до 24,4 грн/кг, яйца - на 16,5% до 32 грн за десяток.

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По данным Госстата, за январь сигареты премиум-класса подорожали на 4,5% до 60,5 грн за пачку, цены на водку выросли на 0,7% до 93,3 грн за 0,5 литра. Пиво подорожало с начала года на 3,7% до 18,1 грн за бутылку, украинское вино - на 2,3% до 67,8 грн за бутылку 0,75 литра.

За последнюю неделю зафиксировали снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, определенных видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

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