Какие продукты подорожают в ближайшие дни

Овощи продолжат набирать в цене до нового урожая. Фото: unsplash

Вскоре в Украине могут существенно подорожать мясо и овощи.

По прогнозам производителей, килограмм свинины добавит еще 10% до 150 грн, сообщает "Украина 24".

Причиной эксперты называют рекордные цены на зерновые. В текущем году они достигли 13-летних максимумов на мировых рынках. В результате подорожало зерно и комбикорма, которые являются традиционной составляющей кормов для животных.

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Эксперты прогнозируют также подорожание овощей на 5-6%.

"Это связано с тем, что в хранилищах продуктов становится все меньше. А тепличная продукция, хотя и появится на прилавках, однако дешевле не будет из-за увеличения затрат на обслуживание, отопление и освещение теплиц", - говорится в материале.

По словам заместителя председателя Всеукраинской аграрной совета Дениса Марчука, овощи продолжат набирать в цене до нового урожая. Он добавляет, что ежемесячно на 5-6% будет дорожать капуста, морковь, лук, картофель.

Украинские АЗС рекомендовали снизить розничные цены на топливо до отвечающих объективной ситуации на рынке.