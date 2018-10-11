Какие продукты ощутимо подорожали в сентябре

Лидерами подорожания в сентябре стали овощи и яйца. Фото: box-idei.blogspot.com

В сентябре больше всего подорожали овощи, яйца, крупы и мясо. В то же время на 13% дешевле стал картофель.

"Ассоциация поставщиков торговых сетей в сентябре исследовала 31 социальный продукт. Анализировали цены в магазинах и на рынках Киева, Харькова, Львова. Лидером сентябрьского ценового забега стал лук. Добавил 43%. В пятерку вошли свекла, морковь, капуста. Подорожали от 8 до 17%. Цена за десяток куриных яиц выросла на 5%", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

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От 1 до 5% среди круп подорожали гречка, пшено, ячневая крупа, макароны. Столько же прибавили в цене говядина, свинина, куриное филе, мороженая рыба, ржаной хлеб, масло, молоко, сметана. Менее чем на 1% подорожали все сорта белого хлеба, мука, куриная тушка, колбасы, мягкий сыр и сало.

"В сентябре на 13% подешевел картофель. Правда, официальной статистики Госстата еще нет. Хотя каждый украинец уже сам посчитал, на сколько платит больше по сравнению с августом. Ведь в сентябре украинцы ощутили последствия девальвации гривны, состоявшейся в июле и августе", - подытожил Дорошенко.

До конца года на 12% вырастет цена на овощи. Больше всего подорожают морковь и свекла. Овощи будут продавать по 14 и 9,5 грн за кг соответственно, свидетельствуют прогнозы Института аграрной экономики. Десяток яиц подорожает на 12%. Будет стоить минимум 23 грн. Молочная продукция прибавит в цене 10-15%. Цена на мясо и хлеб в среднем вырастет на 5%.