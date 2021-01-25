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понедельник, 25 января 2021 13:25

Какие налоги взимают в рамках "Дія City"

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Какие налоги взимают в рамках &quot;Дія City&quot;
Главная мотивация для компаний перейти в "Дія City" - это работа "вбелую". Фото: pexels.com

В рамках "Дія City" будут взимать НДФЛ, военный сбор и ЕСВ. Налог на прибыль заменит налог на выведен капитал.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о налогах и мотивации для компаний переходить в "Дія City", пишет издание MC.Today.

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По его словам, главная мотивация для компаний перейти в "Дія City" - это работа "вбелую". В приложении компания заплатит НДФЛ в 5% и военный сбор в 1,5%. Плюс к этому ЕСВ в 22% от минимальной зарплаты и налог на выведенный капитал. Его оставили на уровне 9%.

"Прежде всего мы хотим легализовать трудовые отношения так, чтобы сотрудников не прятали за ФЛП, а оформляли на работу в компаниях", - отметил министр.

Он заверил, что для компаний, которые продолжат работать по старой схеме с ФЛП, ничего не изменится.

В приложении "Дія" хотят расширить перечень услуг, которые позволят экономить время. За несколько кликов в смартфоне с помощью сервиса украинцы смогут получить цифровую подпись.

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