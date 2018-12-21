Какие мандарины покупают украинцы

Украина импортирует мандарины из Турции, Испании, Италии и Греции. Фото: poradnyk.com.ua

В Украине в течение последней недели мандарины подешевели на 10%.

Сегодня мандарины стоят 27-38 грн/кг. Это на 3% дороже, чем в аналогичный период 2017-го, сообщает "Інфо-Шувар".

Сегодня мандарины в Украину поступают из Турции, Испании, Италии и Греции. В общем перед новогодними праздниками возрастает спрос на европейские фрукты. Правда, цены на них немного выше, чем на турецкие и грузинские.

По словам экспертов, украинцы отдают предпочтение европейским мандаринам, потому что они слаще. В то же время сладкие фрукты, как правило, имеют более короткий срок реализации.

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За последние 5 лет в Украине произошло снижение поставок мандаринов из Турции на 18%, свидетельствуют данные Госстата. Грузинские мандарины, как правило, самые дешевые. Их поставки сократились в 1,5 раза.

Поставки цитрусовых из Италии и Греции выросли в 1,5 и 2 раза соответственно. В общем за год Украина импортирует около 135-145 тыс. т мандаринов.

В Украине перед новогодними праздниками продукты подорожают на 10-15%. Цены вырастут из-за сезонного спроса на товары.