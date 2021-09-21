Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка

Доступная ипотека увеличила количество потенциальных покупателей жилья на 1-2%. Фото: pixabay.com

Наибольшим спросом на вторичном рынке наблюдается на квартиры стоимостью $30-50 тыс. Также с мая этого года выросло количество запросов на жилье стоимостью $70-100 тыс, рассказал Gazeta.ua Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины.

"Более 70 процентов спроса приходится на одно-двухкомнатные квартиры советской застройки. Также популярны дома, построенные после 2010 года. Больше всего жилье старой застройки подорожало в Киеве, Одессе, Харькове - цены добавили до семи процентов. В Днепре, Львове, Запорожье стоимость выросла на пять процентов. В домах, построенных с 2010 года, стоимость одно-двухкомнатных квартир выросла в среднем на три-пять процентов", - говорит эксперт.

Осенью стоимость квартир на вторичном рынке может вырасти еще на 2-3% в долларовом эквиваленте.

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"Многое будет зависеть от общей экономической ситуации в стране, которая существенно влияет на спрос. Жесткий карантин отсрочит будущие сделки, но не отменит их. Спрос на вторичном рынке растет в среднем на 2-3 процента ежемесячно. Больше всего покупают небольшие квартиры для последующей сдачи в аренду или детей-студентов", - говорит Юрий Пита.

По словам эксперта, доступная ипотека увеличила количество потенциальных покупателей жилья на 1-2%.

"Деньги в недвижимость нужно вкладывать всегда. Это достаточно надежная инвестиция. Что касается ситуации на рынке, то сейчас достаточно высокие цены на жилье. Надо внимательно изучать тенденции на будущее", - подытожил он.

За январь-июнь 2021 года общая площадь жилых зданий принятых в эксплуатацию составила 4797229 кв. м. За полгода сдали 62326 квартир. Из них 79,52% расположены в многоквартирных домах. 76,5% построены в городах и 23,5% - в сельской местности. Для сравнения - в течение 2020 года сдали в эксплуатацию 65371 квартиру.