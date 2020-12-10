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четверг, 10 декабря 2020 14:20

Какие категории украинцев могут не покупать полисы автогражданки

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Какие категории украинцев могут не покупать полисы автогражданки
Если такой водитель попадет в ДТП, убытки за него заплатит МТСБУ. Фото: pexels.com

Некоторые категории граждан не обязаны покупать полисы автогражданки.

Согласно закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" освобождены от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 3 категории граждан:

- участники боевых действий и инвалиды войны, которые определены законом;

- люди с инвалидностью первой группы, которые лично управляют своими транспортными средствами;

- лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим человеку с инвалидностью 1-й группы, в его присутствии.

Если такой водитель попадет в ДТП, убытки за него заплатит Моторное, транспортное, страховое бюро Украины. С начала 2020 года страховая бюро оплатило более 30,5 млн грн такого возмещения, рассказывает МТСБУ на своей странице в Facebook.

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Впрочем, также существуют категории украинцев, которые могут платить только 50% стоимости полиса:

- участники войны;

- лица с инвалидностью второй группы;

- лица, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы - 1-й или 2-й категории;

- пенсионеры.

Такая льгота предоставляется при условии личного управления таким автомобилем этими лицами без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров или груза.

Приобретение полиса на льготных условиях возможно, когда объем двигателя не превышает 2,5 тыс. куб. см, а автомобиль принадлежит гражданину-льготнику на праве собственности.

Другие украинские автовладельцы обязательно должны иметь полисы автогражданки. Однако украинцы нередко пренебрегают этим требованием или забывают перезаключить договор страхования на новый срок.

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