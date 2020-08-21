Какие иномарки чаще всего покупают украинцы

 
Ексклюзивы
1/5
Независимость – это моя гордость и моя боль
Независимость – это моя гордость и моя боль
Просмотров: 261
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4248
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 324
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 63
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1323
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 4239
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1791
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2313
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 243
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 14:16

Какие иномарки чаще всего покупают украинцы

  Комментировать
Какие иномарки чаще всего покупают украинцы
Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до $19,3 тыс. Фото: pixabay.com

В январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украину завезли 37,6 тыс. новых автомобилей и 155,9 тыс. бывших в употреблении. На новые потратили $726 млн, на подержанные - $737,8 млн, сообщает Укравтопром.

Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля возросла до $19,3 тыс. В 2019 году она составляла $18,9 тыс. Средняя таможенная стоимость подержанной иномарки увеличилась до $4,7 тыс, что на $1,1 тыс. больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице тестируют сервис возврата авто со штрафплощадок

Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За январь-июнь оттуда завезли 8745 авто. На 2-м месте Китай - 5736 машин, на 3-м Румыния - 5351.

Подержанные автомобили чаще покупали в Германии. С января по июнь оттуда завезли 38 991 легковых автомобилей. Мз США - 32 07, из Франци - 14 218.

В Верховной Раде находятся на рассмотрении 3 законопроекта об доступном растаможивании автомобилей. Они предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие иномарки чаще всего покупают украинцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Похитил "Джоконду" из патриотических соображений

Террорист захватил автобус с пассажирами

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
20-летняя модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
11
 1 Просмотров: 46828
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 10296
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7785
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; Хоуп Билл показала свои прелести
"Мисс идеальная грудь" Хоуп Билл показала свои прелести
9
 Просмотров: 6939
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6858
Экономика
Работа для студентов: кому и сколько готовы платить работодатели
Работа для студентов: кому и сколько готовы платить работодатели Просмотров: 9
Как изменятся пенсии после повышения минималки
Как изменятся пенсии после повышения минималки Просмотров: 648
Региональные газсбыты продают газ населению дешевле Нафтогаза
Региональные газсбыты продают газ населению дешевле Нафтогаза Просмотров: 216
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года
Премьер дал свой прогноз курса доллара до конца года Просмотров: 504
Вернувшиеся из-за пандемии трудовые мигранты не могут найти работу
Вернувшиеся из-за пандемии трудовые мигранты не могут найти работу Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
7
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 25110
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua