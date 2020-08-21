Какие иномарки чаще всего покупают украинцы

Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля выросла до $19,3 тыс. Фото: pixabay.com

В январе-июне 2020 года Украина импортировала 193,5 тыс. легковых автомобилей. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Украину завезли 37,6 тыс. новых автомобилей и 155,9 тыс. бывших в употреблении. На новые потратили $726 млн, на подержанные - $737,8 млн, сообщает Укравтопром.

Средняя стоимость импортируемого в этом году нового автомобиля возросла до $19,3 тыс. В 2019 году она составляла $18,9 тыс. Средняя таможенная стоимость подержанной иномарки увеличилась до $4,7 тыс, что на $1,1 тыс. больше, чем в прошлом году.

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Крупнейшим поставщиком новых легковых автомобилей в Украину остается Япония. За январь-июнь оттуда завезли 8745 авто. На 2-м месте Китай - 5736 машин, на 3-м Румыния - 5351.

Подержанные автомобили чаще покупали в Германии. С января по июнь оттуда завезли 38 991 легковых автомобилей. Мз США - 32 07, из Франци - 14 218.

В Верховной Раде находятся на рассмотрении 3 законопроекта об доступном растаможивании автомобилей. Они предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесение соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы.