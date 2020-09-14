Какие доходы и расходы ожидает государство в 2021 году: основные показатели бюджета

По сравнению с этим годом, уровень дефицита снизили на 1,5%. Фото: unsplash.com

В проекте Госбюджета на 2021 год, который утвердил Кабмин, предусмотрены доходы на уровне 1,071 трлн грн, а расходы - 1,35 трлн грн, рассказал на брифинге министр финансов Сергей Марченко.

Предельный дефицит бюджета предлагается установить на уровне 270 млрд грн.

По словам министра финансов, по сравнению с этим годом, уровень дефицита снизили на 1,5%: в этом году - 7,5% от ВВП. Марченко говорит, что в следующем году предполагается снижение до 6% ВВП, пишет УНИАН.

"Мы хотим выйти на нормальный цикл, когда будем минимально зависеть от заимствований", - сказал министр.

Законопроект о Госбюджете предлагает предусмотреть рост доходов на 9,4%, а расходов - на 5,1%. Марченко подчеркнул, что правительство не предлагает увеличивать нагрузку на бизнес в условиях кризиса и не предусматривает существенного роста налоговых поступлений.

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"Перераспределение ВВП через доходы Государственного бюджета постепенно снижается - до 23,5%. Это меньше, чем в этом году. Мы это будем делать путем повышения эффективности НДС, внутреннего и импортного. Как показывает 2020 год, есть существенные возможности для детенизации, работы по схемными кредитам, скруткам. Поэтому основной прирост поступлений будет именно по этим налогам", - заявил министр.

По словам Марченко, основные макропоказатели, по которым выстраивался проект Госбюджета, не изменились.

"Этот рост ВВП 4,6%, инфляция 7,3%, среднемесячная заработная плата 13,6 тыс. грн", - сказал он, добавив, что документ верстался на основе среднегодового курса в 29,1 гривны за доллар.

Среди ключевых приоритетов проекта Госбюджета: повышенная минимальная заработная плата, помощь пенсионерам 75+, программа "Большая стройка", новые пассажирские вагоны, масштабная цифровизация экономики.