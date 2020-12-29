Какие бизнесы наиболее пострадали от коронакризиса: мнения экспертов

Наиболее популярными стали торговля продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены. Фото: unsplash

2020 год для многих бизнесов стал испытанием, которое пройти удалось не всем, рассказала Gazeta.ua финансовый эксперт Галина Хейло.

"Выиграли бизнесы, которые смогли быстро перейти в диджитал или онлайн после объявления карантина. Популярность приобрели различные форматы поставок. Все, что можно было заказать в своем смартфоне и получить под дверь - стало популярным и уже не уйдет из нашей жизни. Также коммуникационно-технологические компании, которые позволили отдаленно работать, делая это удобно, качественно и эффективно - Zoom, Trello, Asana, Slack", - говорит Галина Хейло.

Добавляет, что произошел прорыв в фармацевтической отрасли, перед которой была задача создать вакцину в рекордно быстрые сроки.

"Наибольший удар коронакризис нанес развлекательно-культурным учреждениям, гостинично-ресторанному бизнесу, туристическим операторам и агентствам, сфере косметологических услуг. Также пострадали бизнесы, связанные с пассажирскими перевозками, страхованием, рекламой, строительством и негосударственные образовательные учреждения. Список довольно большой. На мой взгляд, эти сферы трансформируются, но не исчезнут из нашей жизни", - отмечает Галина Хейло.

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CEO GigaCloud Артем Коханевич говорит, что удержались на плаву во время первого локдауна те, кто быстро адаптировался под новые реалии и перевел бизнес в онлайн.

"Наиболее популярными стали торговля продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, интернет-торговля и доставка товаров. Коронакризис показал: если у тебя нет сайта, тебя нет в бизнесе. Поэтому в тренде еще долго будут e-commerce, Saas-системы, видеосвязь и онлайн-медицина", - говорит Артем Коханевич.

По его словам, продолжает расти спрос на облачные технологии, потому что они связаны с переходом компаний на удаленный формат работы.

"Карантин стал мощным драйвером диджитализации бизнеса, поскольку компании начали массово переходить на удаленный формат работы. Цифровые технологии позволили лучше взаимодействовать в команде. Теперь стратегия цифрового развития - основа бизнеса", - отмечает эксперт.

Коханевич добавляет, что карантин заставил некоторые бизнесы переосмыслить свою философию и выйти за пределы простого зарабатывания денег.

"Компании начали конкурировать за своего потребителя, продавая им не просто товар, а идею. Диджитализация является не альтернативой привычному образу жизни, а единственным путем усовершенствования как для бизнеса, так и для государства. И чем быстрее эти процессы начнут внедряться в жизнь - тем эффективнее удастся Украине преодолеть последствия коронакризиса", - резюмирует эксперт.

Часть ФЛП и наемных работников, которым из-за усиления карантина обещали 8 тыс. грн, получили отказ в финансовой помощи.