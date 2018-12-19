Какие 4 пункта должна выполнить Украина, чтобы получить $3,9 млрд от Валютного фонда

Первый транш МВФ должен поступить до 25 декабря 2018 года. Фото: Укрінформ

Международный валютный фонд одобрил программу помощи stand-by для Украины на сумму $3,9 млрд. Первый транш поступит в размере $1,4 млрд. Далее будет происходить просмотр выполнения программы для выделения следующих выплат каждые полгода.

Программа будет сосредоточена на 4 приоритетах, говорится в официальном заявлении на сайте МВФ.

- продолжение текущей консолидации бюджета с целью уменьшения госдолга;

- снижение инфляции с сохранением гибкого режима валютного курса;

- усиление финансового сектора, содействие восстановлению активов и возрождению банковского кредитования;

- продолжение реформ для совершенствования процессов администрирования налогов, приватизации и управления.

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"Украинская власть успешно возобновила макроэкономическую стабильность и рост при поддержке международного сообщества. Здравомыслящий фискальная и монетарная политика, гибкий режим обменного курса помогли уменьшить дефицит фискального и текущего счетов. Резервы были частично восстановлены", - заявил и.о. главы МВФ Дэвид Липтон.

По его словам, новое соглашение МВФ вместе с поддержкой Всемирного банка и ЕС поможет Украине покрыть ее финансовые потребности.

"Имплементация программы stand-by - предмет значительных рисков - как внутренних, так и внешних. Украинская власть сделала важные шаги для их смягчения. Речь идет об утверждении надежного бюджета на 2019 год, повышение тарифов на газ и отопление и принятия законодательства по совершенствованию управления в государственных банках", - добавил Дэвид Липтон.

Программа stand-by рассчитана на 14 месяцев, ее общий объем составит $3,9 млрд. Первый транш должен поступить до 25 декабря 2018-го. Новая программа заменила программу расширенного финансирования, которая должна была завершиться в марте 2019-го.