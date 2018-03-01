Какая молочная продукция подорожала больше всего

В января 2018 года молочная корзина стоила 199 грн. В прошлом году - 170 грн. Фото: shawacademy.com

В Украине все молочные изделия за год подорожали от 6% до 37%.

"Молоко подорожало на 37%, масло сливочное - на 29%, сметана - 24%, творог - на 6%. По сравнению с прошлым годом сметана прибавила в цене 10 гривен за килограмм, масло сливочное - 8 гривен за 200 грамм. Литр молока подорожал на 6 гривен, а творог - на 5 гривен за килограмм", - написал в Facebook директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

На начало февраля литр молока в среднем продавали за 22 грн. 200 г масла стоило 36 грн, а килограмм сметаны и творога - 51 грн и 90 грн, соответственно.

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"В января 2018 года молочная корзина стоила 199 гривен. В прошлом году - 170 гривен. То есть за год она подорожала на 17%, или на 29 гривен", - добавил Дорошенко.

Он напомнил, что в предыдущие годы лидером роста была именно молочная корзина. В этом году первое место заняла мясная - 40%. На 35% подорожала овощная корзина.

В Украине на рынке куриных яиц имеются все основания говорить о заговоре производителей. По словам Алексея Дорошенко, цена на этот продукт в течение всего года то повышается до максимума, то снова падает после снижения потребительского спроса и уменьшения экспорта. Однако этого января вместо того, чтобы падать после достижения пика, цена демонстрирует стабильность и даже рост.