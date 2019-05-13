Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления

 
Ексклюзивы
1/5
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
Люди готовы защищать украинский Харьков силой - активист
1 Просмотров: 1800
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3042
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2682
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 2034
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4718
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1179
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 3042
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3465
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5796
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1971
Фото
Все фото
3
3
9
5
4
&quot;В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее&quot; - бизнесмен с Полтавщины
"В объединенных громадах бюрократические вопросы решаются быстрее" - бизнесмен с Полтавщины
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Бизнесмен рассказал, как отойти от заработной платы в конвертах
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Цены на овощи снизятся вдвое на протяжение нескольких недель
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Украина может стать мировым лидером в отрасли металлургии – Порошенко
Что украинцы дарят на праздники
Что украинцы дарят на праздники
Видео
Все видео
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Политолог: минимизация влияния России – это всегда хорошо для энергорынка
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Руководитель Укрпочты назвал свою зарплату
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Самые дорогие сумки, шампанское и коньяк: владелец всемирно известных брендов празднует 70-летие
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
Витко инициировал законопроект об уголовной ответственности за отключения социальных объектов от газа в отопительный период
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
С сегодняшнего дня украинцы будут получать субсидии наличными
Интервью
1/5
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 3051
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1116
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3312
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1386
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1458
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 мая 2019
Просмотров: 234
Муха
У дитинстві мати була непохитною: все на світі можна було скасувати, але обід — нізащо. Граємо з хлопцями вирішальну гру футбольного турніру ...
понедельник, 13 мая 2019 21:10

Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления

  Комментировать
Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления
В доме, где половина квартир подключена к индивидуальному, а половина к центральному отоплению, последние платят значительно большие счета. Фото: Kurs.if.ua

Украинцам позволили отказываться от централизованного отопления и переходить на индивидуальное, но при определенных условиях.

"Сегодня перейти на индивидуальное отопление можно только всем домом. Правда жителям тех многоэтажек, где на 1 мая половина уже отрезалась от централизованного теплоснабжения, разрешается поквартирно переходить на индивидуальное отопление. Правда заставлять людей делать это запрещено", - рассказала Gazeta.ua энергетический эксперт Мария Яковлева.

В доме, где половина квартир подключена к индивидуальному, а половина к центральному отоплению, последние платят значительно большие счета. Ведь все тепловые потери распределяют исключительно между собой.

"Чтобы перейти на автономное отопление, дом должен обратиться в электро- или газоснабжающую компанию за техническими условиями. Тогда будет понятно, насколько условия дома соответствуют нагрузке на сети, чтобы предотвратить аварии и пожары, поломки домашних электроприборов. Если мощностей достаточно, то отключение от центрального отопления планируют до 1 октября. За это время жители должны установить индивидуальное, а теплоснабжающая компания демонтировать свои сети", - добавила Мария Яковлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За несвоевременную оплату коммуналки начали начислять пеню

По словам директора исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко, никто не дает права отрезаться от централизованного отопления, если установили индивидуальное. Иначе придется оплачивать двойные счета, или накапливать долг за централизованное отопление, которым не пользуетесь.

"По приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства с 2005 года отключение от централизованного отопления должно проходить по 100-процентном согласии жителей. Теоретически есть другой - более сложный путь, когда дом принимает решение установить кровельную котельную или индивидуальный тепловой пункт. Но за это сначала должны проголосовать 50% жителей. Далее следует дособирать подписи до 75%", - объясняет Александр Сергиенко.

Он отмечает, что в новом законе о ЖКУ речь не идет о бойлерах для подогрева воды. Чтобы установить их, разрешений не требуется. Достаточно иметь счетчик горячей воды и перекрыть вентиль.

Закон о ЖКУ вступил в силу 1 мая 2019 года. В ноябре 2017-го во втором чтении его приняла Верховная Рада. В декабре того же года закон подписал президент Петр Порошенко.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как жителям многоэтажек отказаться от централизованного отопления». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
мая

В Одессе открыли университет

Основали легендарнейший украинский футбольный клуб

Первый в мире самолет одобрил император

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 28765
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
Кролик-мутант и сцена казни: показали странные фото из прошлого
19
 Просмотров: 27990
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 18117
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники
В Раде подняли шум из-за инаугурации Зеленского, Парубию вручили наручники Просмотров: 17839
&quot;Красота какая!&quot; - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
"Красота какая!" - новый киевский мост имеет частично стеклянный пол
8
 Просмотров: 16850
Экономика
Сколько украинцев заработали в прошлом году более миллиона гривен
Сколько украинцев заработали в прошлом году более миллиона гривен Просмотров: 117
Покупка ДТЭК двух облэнерго никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии - инвестаналитик
Покупка ДТЭК двух облэнерго никак не повлияет на рынок распределения электроэнергии - инвестаналитик Просмотров: 45
Закон о "зеленых" аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет "чистая" энергетика
Закон о "зеленых" аукционах: в Раде рассказали, на сколько подешевеет "чистая" энергетика Просмотров: 162
Деньги вместо льгот: какие сюрпризы готовят украинцам
Деньги вместо льгот: какие сюрпризы готовят украинцам Просмотров: 1251
Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на европейскую модель с 1 июля 2019 года - эксперт
Большинство субъектов энергорынка готовы к переходу на европейскую модель с 1 июля 2019 года - эксперт Просмотров: 63
Больше всего комментируют
22
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
11
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
4
Порошенко наградил скандального "регионала"
4
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
3
На освобождение Донбасса нужно меньше суток - Наев
Голосов: 20350
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua