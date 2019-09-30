Как зависит зарплата от знания английского языка

В Украине о требовании знания английского языка говорится в каждой пятой вакансии. Чаще всего со знанием иностранного ищут программистов, менеджеров по работе с клиентами, интернет-маркетологов.

Более трети работодателей не указывает уровень владения языком. В то же время в большинстве вакансий говорится о знании английского на уровне Intermediate и Upper Intermediate. Наименее востребованный начальный уровень - Beginner, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Чем выше уровень знания английского, тем большую зарплату готовы платить работодатели.

Чем выше уровень знания английского, тем большую зарплату готовы платить работодатели. Так, в вакансиях без определенного уровня владения английским зарплату предлагают от 16 400 грн. Уровень Intermediate - от 17 500 грн, Advanced - от 22 500 грн.

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27% соискателей в резюме указывают, что владеют английским. Почти треть уверяет, что знает иностранный на совершенном уровне.

В Украине в августе средняя номинальная зарплата снизилась на 434 грн по сравнению с июлем, и составляет 10 537 грн. При этом относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%, учитывая инфляцию, этот показатель составляет 7,7%.