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понедельник, 30 сентября 2019 21:10

Как зависит зарплата от знания английского языка

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В Украине о требовании знания английского языка говорится в каждой пятой вакансии. Чаще всего со знанием иностранного ищут программистов, менеджеров по работе с клиентами, интернет-маркетологов.

Более трети работодателей не указывает уровень владения языком. В то же время в большинстве вакансий говорится о знании английского на уровне Intermediate и Upper Intermediate. Наименее востребованный начальный уровень - Beginner, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua
  Чем выше уровень знания английского, тем большую зарплату готовы платить работодатели.
Чем выше уровень знания английского, тем большую зарплату готовы платить работодатели.

Чем выше уровень знания английского, тем большую зарплату готовы платить работодатели. Так, в вакансиях без определенного уровня владения английским зарплату предлагают от 16 400 грн. Уровень Intermediate - от 17 500 грн, Advanced - от 22 500 грн.

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27% соискателей в резюме указывают, что владеют английским. Почти треть уверяет, что знает иностранный на совершенном уровне.

В Украине в августе средняя номинальная зарплата снизилась на 434 грн по сравнению с июлем, и составляет 10 537 грн. При этом относительно августа прошлого года средняя зарплата выросла на 17,4%, учитывая инфляцию, этот показатель составляет 7,7%.

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