Как выросли цены на проезд в транспорте

Проезд в транспорте в городах Украины за семь месяцев года подорожал на 17%. С 5,5 грн до 6,5 грн.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО У Києві проїзд у громадському транспорті коштує 8 грн

Самая высокая стоимость проезда на Львовщине. Там цены на билеты выросли в цене на 42,9%. С 7 грн подорожали до 10 грн, сообщает Госстат.

В Ивано-Франковской области проезд подорожал на 43%. Средняя стоимость поездки 8,6 грн, а было 6 грн.

В Киеве проезд в общественном транспорте стоит 8 грн.

В Волынской и Сумской областях билеты продают по 3 грн за одну поездку. Самые низкие цены в Херсонской области - 2,5 грн.

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В прошлом году проезд в городском транспорте с 5,1 грн подорожал до 5,5 грн.

Перевозчики Киевской области начали снижать тарифы на проезд в пригородном пассажирском транспорте после диалога с властью. В частности проезд подешевел на маршрутах Вишневое - Киев; Боярка - Киев; Васильков - Киев; Кривое Озеро - Киев; Ирпень - Киев; Чабаны - Киев; Петровское - Киев; Крюковщина - АС Киев; Крюковщина - АС Южная.