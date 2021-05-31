Как в Украине будет работать накопительная пенсионная система

Только за счет взносов работающих уже никогда не будет высоких пенсий. Нужны системы пенсионного накопления, заявила министр соцполитики Марина Лазебная.

Автор: Елена Луценко Состояние пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете можно будет ежедневно контролировать

"Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ, а работники - 2% за счет уменьшения ставки подоходного налога. Фактически, предлагается часть налогов, уплачиваемых сейчас, передать в собственность человеку. Также обсуждается возможность на старте сделать взносы, когда 1% работодатель будет платить человеку за счет снижения ЕСВ, а еще 1% государство будет напрямую переводить на счет человека из бюджета. Человек сам будет выбирать пенсионный фонд или банк, в котором хочет хранить свои накопления. Это будут только те учреждения, которые по целому ряду критериев дополнительно проверят регуляторы", - рассказала Марина Лазебная в эфире телеканала Интер.

Выбрать фонд или банк человек сможет на базе единого социального реестра, с помощью мобильного приложения или в личном кабинете веб-портала, через ЦНАП, веб-портал "Дія" или во время личного обращения.

Состояние пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете можно будет ежедневно контролировать.

"В любое время можно будет перевести свои пенсионные средства в другой фонд или банк без штрафных санкций. А в отдельных случаях - воспользоваться пенсионными накоплениями до достижения пенсионного возраста. Также досрочно можно забрать средства при выезде на постоянное место жительства за границу. При достижении пенсионного возраста человек сможет выбрать себе вид пенсионной выплаты из нескольких видов пожизненных выплат, выплат на определенный срок. В случае смерти человека пенсионные средства получат его наследники, как и любое другое имущество", - подытожила Лазебная.

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Участие в системе примут официально работающие люди, застрахованные лица, в том числе те, которые получают различные виды помощи и денежного обеспечения от государства. Физические лица-предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Члены фермерского хозяйства примут участие на добровольной основе.

В Украине действует солидарная пенсионная система. По ней пенсионеры получают выплаты, отчисленные из доходов трудоспособного населения. Накопительная система предусматривает ежемесячные обязательные отчисления с заработной платы работника, которые он получит потом в виде пенсии.