Как в Раде планируют защищать должников от коллекторов

Появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк. Фото: pixabay

В парламенте хотят ввести правила поведения для кредиторов и коллекторов.

Соответствующий законопроект приняли в 1-м чтении, сообщают в Верховной Раде.

В частности, появится публичный реестр коллекторских компаний, который будет вести Национальный банк, объясняют в Liga.net.

Согласно законопроекту, контролировать соблюдение коллекторами законодательства, защищать права потребителей и рассматривать обращения последних будет НБУ. Также регулятор сможет штрафовать нарушителей или исключать их из реестра.

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Банки и финансовые компании еще на этапе подписания кредитного договора должны будут:

- предупреждать клиента о возможности привлечения коллектора в случае просрочки платежей,

- публиковать информацию о коллекторской компании на своем сайте.

Для коллекторов установят требования этического поведения при взаимодействии с гражданами. Законопроект также вводит ограничения на максимальную частоту такого взаимодействия.

Перед оформлением кредита потребитель может самостоятельно проверить, передадут ли его долг коллекторам в случае несвоевременной выплаты. Это можно сделать на сайте Нацбанка.