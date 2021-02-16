Как в апреле могут измениться цены на электроэнергию

Не исключено, что действие ПСО будет продолжено в апреле. Фото: unsplash

В апреле цена на электроэнергию для населения может остаться на уровне 1,68 грн.

Этот тариф регулируется через механизм возложения специальных обязанностей - ПСО, установленный Кабинетом министров. С его помощью государство защищает население от ценовых колебаний на рынке, сообщают в НКРЕКП.

Председатель Нацкомиссии Валерий Тарасюк говорит, что дальнейшая цена на электроэнергию зависит от нескольких факторов.

"Каким будет решение Кабмина после окончания периода действия этой цены, то есть с апреля этого года, будет зависеть от макроэкономической ситуации, ситуации в энергетической сфере, в частности от финансового состояния НАК "Энергоатом", которая является ответственной за поставки электроэнергии населению. Не исключено, что действие ПСО будет продолжено в апреле", - сообщил он.

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По его словам, регулятор выступает за рыночные отношения на рынке электроэнергии и постепенный отход от механизма специальных обязанностей.

"Мы также не поддерживаем дифференциацию цен на электроэнергию в зависимости от объемов потребления, поскольку такой подход является основанием для многочисленных злоупотреблений как со стороны поставщиков, так и со стороны потребителей", - подытожил председатель НКРЕКП.

За 2020 год долги за коммуналку увеличились на 15,5% и выросли к общей сумме 73,6 млрд грн.