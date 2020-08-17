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понедельник, 17 августа 2020 17:32

Как украинцам зимой сэкономить на газе: Нафтогаз придумал новую схему

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Как украинцам зимой сэкономить на газе: Нафтогаз придумал новую схему
Воспользоваться тарифом "Годовой" могут исключительно клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз", которые заключили договор. Фото: pixabay.com

Нафтогаз предложил населению купить газ заранее по фиксированной цене 4,73 грн за куб. м. Она не учитывает налогов и стоимости транспортировки голубого топлива.

В частности, потребителям предлагают купить газ в рамках тарифа "Годовой" и использовать его в течение 12 месяцев, сообщила пресс-служба компании.

На год цена газа фиксируется без предоплаты. Есть возможность застраховать себя от роста стоимости ресурса зимой.

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В компании предупредили, что в сентябре цена в рамках тарифа может вырасти. В то же время изменений не будет для тех потребителей, которые успеют купить газ по августовским ценам.

Воспользоваться тарифом "Годовой" могут исключительно клиенты газоснабжающей компании Нафтогаз, которые заключили договор.

С 1 августа в Украине заработал рынок газа для населения. Домохозяйства могут выбирать поставщика. Раныше цену газа для населения регулировал Кабмин. Ее устанавливали в соответствии со специальными обязательствами Нафтогаза и Укргаздобычи продавать газ украинцам по льготному тарифу - не выше среднего уровня фактических цен на нидерландском газовом хабе TTF плюс расходы на доставку.

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