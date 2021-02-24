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среда, 24 февраля 2021 15:32

Как считают сумму компенсации за электроотопления и кто ее получит

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Как считают сумму компенсации за электроотопления и кто ее получит
Украинцы, которые не имеют субсидии, увидят компенсацию в счетах за январь, за февраль и за март. Фото: unsplash

По данным Министерства социальной политики, около 571,6 тыс. украинцев получат компенсацию за электроотопления. Ее средний размер составляет 564 грн. Как считают сумму компенсации для каждого потребителя, Gazeta.ua объяснили в пресс-службе поставщика электроэнергии и газа YASNO.

Постановлением Кабмина компенсацию расходов утвердили определенным категориям потребителей электроэнергии:

- многодетным, приемным семьям и домам семейного типа

- гражданам, проживающим в домах с электрообогревом, которые имели право на пониженный тариф состоянию на 31 декабря 2020 года.

Эти потребители в 1-м квартале 2021 года ежемесячно будут получать выплаты от государства в составе субсидии, а при их отсутствии - средства будут зачисляться на лицевой счет в электропоставщика. Размер компенсации равен разнице стоимости электроэнергии по фиксированной цене 1,68 грн/кВт∙ч и сниженному тарифу 0,9 грн/кВт∙ч.

Например, потребитель с электрообогревом использует 400 кВт·ч в месяц. По сниженному тарифу 0,9 грн/кВт∙ч раньше он платил 400 * 0,9 = 360 грн. По фиксированной цене 1,68 грн/кВт∙ч стоимость электроэнергии составляет: 400 * 1,68 = 672 грн. Компенсация рассчитывается следующим образом: 672 - 360 = 312 грн.

"Для точного расчета суммы компенсации, в зависимости от потребленного объема электроэнергии, клиентам важно своевременно передавать показания счетчика", - советуют аналитики YASNO.

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Украинцы, которые не имеют субсидии, увидят компенсацию в счетах за январь, февраль и март. В бумажной платежке сумму к оплате уменьшат на размер компенсации. Также ее можно будет увидеть в Личном кабинете после 10 числа.

Тем, кто получает субсидию, компенсацию на электроотопление будут предоставлять в ее составе. Сумму будут определять управления социальной защиты населения в соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий с учетом постановления Кабинета Министров "Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания".

Кабинет министров разрешил государственное регулирование цен на электроэнергию в Украине. Для этого правительство внесло ее в список социально значимых товаров.

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Дата
24
февраля

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