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четверг, 28 декабря 2017 16:47

Как с нового года изменятся тарифы на холодную воду

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Как с нового года изменятся тарифы на холодную воду
Больше тариф поднялся для Харькова. Фото: dw.com

В 2018 году тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение вырастут в ряде городов Украины.

Соответствующие решения были приняты Нацкомиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, пишет "РБК-Україна".

Больше всего повышение тарифа на водоснабжение было утверждено для "Харьковводоканала" - на уровне 8,38 грн за куб. м, а на водоотведение - 4,36 грн за куб. м.

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Тариф на водоснабжение для "Днепроводоканала" был установлен на уровне 6,47 грн за куб. м и водоотведение - 4,25 грн за куб. м. Для "Львовводоканала" - тариф на водоснабжение на уровне 7,09 грн / куб. м и водоотведение - 3,62 грн за куб. м.

На рост тарифов повлияло изменение расходов на оплату труда и стоимости электрической энергии.

В 2018 году Нацкомиссия планирует повысить стоимость электроэнергии почти на 16%. Повышение пройдет в два этапа. Так, с 1 января планируют повысить оптово-рыночную цену на 9,5%, а с 1 апреля - еще на 6,1%.

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