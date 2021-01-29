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пятница, 29 января 2021 16:04

Как работают самые распространенные мошеннические схемы во время покупок в интернете

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Как работают самые распространенные мошеннические схемы во время покупок в интернете
в 2020 году одновременно с ростом популярности онлайн-торговли в киберпространстве активизировались мошенники, которые массово создавали фальшивые сайты. Фото: pixabay

В прошлом году мошенники 12 369 раз пытались выманить деньги у пользователей платформы OLX Украина.

7720 раз злоумышленникам удалось завладеть средствами, рассказал руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктор Нобиуз, пишет Liga.net.

По его словам, в 2020 году одновременно с ростом популярности онлайн-торговли в киберпространстве активизировались мошенники, которые массово создавали фальшивые сайты.

"Как правило, мошенники пытаются перевести общение с потенциальной жертвой в мессенджеры, ведь там гораздо проще завладеть персональной информацией жертвы и похитить средства", - объясняет аналитик.

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Он говорит, что популярна в последние месяцы такая схема мошенничества: человек размещает на платформе объявления о продаже товара.

"Мошенник контактирует с этим человеком в мессенджере, сообщает о готовности приобрести товар, после чего направляет фишинговую ссылку на сайт, который выглядит похожим на OLX, но является фейковым. На этом сайте жертве предлагается ввести данные платежной карты, после чего мошенник завладевает средствами на карточном счете", - добавляют в OLX.

Иногда мошенники придумывают фейковые правила доставки товаров и отправляют их жертвам в виде "скринов с сайта OLX". Среди "правил" случаются такие: необходимо сообщить о балансе на карточке; иметь на карте не меньше денег, чем хочет получить продавец за товар.

В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников. Забирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.

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29
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