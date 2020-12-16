Как проверить надежность работодателя

Важно обращать внимание на описание вакансии. Фото: unsplash

При поиске работы важно, чтобы потенциальный работодатель не оказался мошенником и отвечал всем заданным параметрам кандидата.

Каким образом это проверить, объясняют аналитики robota.ua.

Вакансия

Важно обращать внимание на описание вакансии. Оно должно быть полным и точным, но не слишком пространным.

"Из описания вакансии вы должны понять, с чем придется работать, какими будут ваши обязанности. Все должно быть четко - без воды и завуалированных фраз типа "хороший доход", "легкая работа, которая подходит каждому" ", - объясняют эксперты.

Они отмечают, что в описании должны быть указаны предложения компании: условия работы, различные "плюшки", поощрения и тому подобное.

"Работодатель, что вызывает доверие, предлагает нечто большее, чем "офис у метро" и "оформление согласно КЗоТ". Здесь также нужно обращать внимание на тон изложения информации - он должен быть дружелюбным, без агрессивного Caps Lock и явного неуважения к соискателю", - говорят аналитики.

Сайт и соцсети компании

Эксперты советуют зайти на корпоративный сайт.

"Если там вы встретите актуальный дизайн, информацию, что часто обновляется, истории успехов сотрудников компании, рассказы о корпоративах - значит люди для этого работодателя действительно важны. С большой вероятностью в такой компании работается комфортно", - объясняют эксперты.

В соцсетях учреждения можно найти информацию об организации работы в компании, о ее ценностях, актуальных вакансиях, рассказы о корпоративном отдыхе и тому подобное. Некоторые работодатели выбирают среди своих сотрудников амбассадоров бренда. На них также советуют подписаться, чтобы узнавать о том, что не расскажет официальный центральный офис.

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СМИ

"По запросу названия компании часто можно попасть не только на ее сайт, но и на страницы онлайн-СМИ. Здесь часто публикуют свои блоги топ-менеджеры компаний или можно найти интервью с ними, которые дадут понять специфику работы, корпоративную культуру, ценности", - добавляют аналитики.

Отзывы

Важно узнать отзывы реальных работников компании. Однако стоит помнить, что на сайтах с отзывами о работодателе вы чаще встретите негативные высказывания.

"Другое дело - реальные люди, которых вы можете найти в соцсетях. Деловой этикет допускает сообщение незнакомому человеку с просьбой рассказать об атмосфере в коллективе, особенности работы, отношению руководителей к подчиненным и тому подобное. Объясните своей потенциальной коллеге, что рассматриваете возможность работать в компании и хотите узнать о ней больше. Также обратите внимание на посты сотрудников - часто довольные работой работники делятся впечатлениями на своих страницах в соцсетях", - отмечают эксперты.

По состоянию на 1 декабря 2020-го количество вакансий, которые работодатели подали в Госслужбу занятости, составила 58 тыс. предложений. В пятерку самых популярных запросов входят такие специалисты: швея, слесарь-электромонтер, электрогазосварщик, рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию, монтер пути.