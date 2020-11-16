Как происходит регулирование тарифов

Нацкомиссия регулирует всего 40% рынка тепла и 50% рынка воды. Фото: pexels.com

Регулирование рынка тепла и воды - это не только установление тарифа, но и проверка использования средств и защита прав потребителей.

Прежде всего, регулирование - это проверка, по назначению ли используют монополитику и средства тарифа. Вторая часть регулирования - защита потребителя. Предоставление ему права пожаловаться арбитру за незаконную платежку, за превышение полномочий монополиста относительно него, рассказывает УНН.

Нацкомиссия сейчас регулирует 40% рынка тепла и 50% рынка воды. Остальное регулируется на местах. Однако органы местного самоуправления часто злоупотребляют таким положением.

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Также украинцы продолжат получать по 2 платежки - одна за газ, вторая - за распределение. Согласно прогнозам, цена на газ как на товар останется на том же уровне. Распределение может дорожать.

До конца отопительного сезона платежки за газ для украинцев будут меняться ежемесячно. Тариф пересчитывают, исходя из цен на бирже. С 1 января пересчитают также абонплату за газ.