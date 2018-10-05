Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию

Украинцам, чтобы получить субсидию, в декларации не нужно указывать официальный доход.
"В заявлении декларации не нужно указывать свой доход за исключением тех средств, которые поступают из-за рубежа. Также доходов от сдачи молока или квартиры в аренду. Ведь такая информация отсутствует в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов", - объяснил министр социальной политики Андрей Рева, передает Минсоцполитики.
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По его словам, заработную плату, пенсию и социальные выплаты управление социальной защиты отслеживает самостоятельно.
Чтобы получить субсидию, безработному украинцу нужно уплатить единый социальный взнос за 3 месяца. Речь идет о периоде, за который берут доходы для расчета размера пособия.
Субсидию назначают на тех, кто фактически проживает в доме. Если зять не проживает с тещей, то его доходы не учитывают при оформлении субсидии. На соцвыплаты также не влияет факт покупки авто зятем.
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