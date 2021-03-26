Как получить работу в компании, где нет вакансий

Если решили рискнуть и откликнуться на другую вакансию с резюме или на закрытую ранее, рекомендуют написать сопроводительное письмо с объяснением. Фото: unsplash

Украинцам советуют отправлять резюме в компанию мечты даже после закрытия актуальной вакансии.

Опытные HR непрерывно формируют кадровый резерв, пишет Work.ua.

"Если в компании нет открытых вакансий по вашей специальности, вы можете отправить свое резюме непосредственно рекрутеру или откликнуться на другую активную вакансию компании на сайте поиска работы", - советуют кандидатам на должность.

Эксперты по трудоустройству говорят, что можно написать рекрутеру на почту или в Linkedin.

"Идеально, если вы знаете, как его зовут и можете обратиться персонально. Достаточно написать один раз. Отправлять десяток сообщений - очень плохая идея. Такое поведение дискредитирует вас в глазах рекрутера", - говорится в публикации.

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Если кандидат не знает рекрутера, можно написать сообщение в форме обратной связи на странице компании.

"Обращайтесь к сотрудникам HR Department и ваш запрос перенаправляют кому следует. Главное, не забудьте указать на своей странице в Linkedin, что вы открыты для предложений, обновить резюме на сайте поиска работы", - советуют украинцам.

Если решили рискнуть и откликнуться на другую вакансию с резюме или на закрытую ранее, рекомендуют написать сопроводительное письмо с объяснением.

"Укажите, почему вы отправляете резюме не на ту должность, которая указана в вакансии. Объясните, что хотите работать именно с этим работодателем. Коротко расскажите о себе и своей заинтересованности", - говорят эксперты по трудоустройству.

После этого работодатель может:

- открыть в компании вакансию под кандидата, который его заинтересовал,

- взять кандидата на место специалиста, не прошедшего испытательный срок,

- взять на работу в случае расширения штата.

"Даже если работу вам не предложили, вы познакомились с рекрутером. Эта карта может сыграть в будущем при условии, что вы "подружились" в соцсетях или обменялись контактами. Не зря сейчас так модно развивать "личный бренд"", - говорится в материале.

Средняя зарплата, которую работодатели предлагают украинцам, составляет 12 тыс. грн. Чаще всего ищут менеджеров по продажам, продавцов, работников госучреждений, менеджеров по продажам по телефону, торговых представителей авто.