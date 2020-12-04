Как получить карантинную помощь: разъяснение

Существуют определенные требования для получения такой помощи. Фото: pexels.com

Верховная Рада приняла президентский законопроект № 4429 о выплате компенсаций бизнеса, который пострадал в период карантина. На выплату 8 тыс. грн единовременного пособия могут претендовать более 1 млн украинцев. Предприниматели получат деньги в случае закрытия, работники - при увольнении.

Впрочем, существуют определенные требования для получения такой помощи. Работник должен быть официально оформлен на предприятии, деятельность которого ограничивается на период действия усиленного карантина, рассказывает finance.ua.

ООО для получения такой помощи в перечне видов деятельности первым должно иметь тот вид, который ограничивается на время карантина.

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Чтобы получить помощь, надо зайти на портал электронных услуг "Дія", или установить мобильное приложение. Затем на этом портале или в приложении пройти идентификацию с помощью банкинга-ID, заполнить номер банковского счета и ожидать выплату.

Верховная Рада поддержала законопроект президента Владимира Зеленского о социальной поддержке застрахованных лиц в связи с карантинными ограничениями из-за Covid-19.