Как поймали начальника Госрезерва на взятке

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
1 Просмотров: 1179
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Децентрализация от Зеленского: специалист дал советы
Просмотров: 1026
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 5256
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 1278
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 2520
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1566
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1602
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 18486
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5319
Фото
Все фото
20
5
5
6
3
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Украинец рассказал, какой бизнес выгодно открыть в Польше
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Украинцы получают втрое меньше чехов: сравнили минимальные зарплаты в мире
Видео
Все видео
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Поддельные деньги отличить легко: советы эксперта
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Бизнес Ахметова в США: Конгресс взялся за расследование
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
"Национальный Корпус" анонсировал новые митинги против распродажи украинской земли - теперь по всей Украине
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Коболев рассказал о рисках газового контракта
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 378
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 3141
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 729
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1422
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25966
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
02 февраля 2020
Просмотров: 909
Не можна економити
– Як у неї язик повернувся? – каже жінка на дитячому майданчику у Львові. З іншими матерями обговорюють заяву міністерки освіти й ...
понедельник, 03 февраля 2020 14:20

Как поймали начальника Госрезерва на взятке

  Комментировать
Как поймали начальника Госрезерва на взятке
Правоохранители зафиксировали несколько случаев того, что подозреваемый получал взятку от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва. Фото: storage1.censor.net

$ 40 тис. взятки хотел дать начальник Управления государственного резерва голове Госрезерва. Его поймали правоохранители.

Детали дела раскрыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

По его словам, начальник управления Госрезерва несколько месяцев подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлении неправомерной выгоды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали государственного инспектора таможенного поста

"Он обещал руководителям, что поможет им сохранить должности. Но реализовать это можно было только при участии главы Госрезерва, поэтому подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - рассказал Милованов.

Министр утверждает, что правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва.

"Причем 20 процентов от этой суммы начальник управления оставлял себе как плату за "услугу". Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили" на горячем ". 31 января он был задержан", - добавил Милованов.

Разоблачили трех человек, пытавшихся дать взятку в размере $5 млн председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Взяточники пытались купить назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как поймали начальника Госрезерва на взятке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
февраля

Украина отказалась от ядерного оружия

Родился рекордсмен по количеству патентов

Гетман начал войну против России

На газету пошло 500 граммов золота

Националисты объединились в единую организацию

Мейвезер подписал контракт на бой, в котором находился на грани нокдауна

Торговля цветами привела к кризису в стране

Самое читаемое
Фотограф Роберт Вольтаре: &quot;предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями&quot;
Фотограф Роберт Вольтаре: "предпочитаю моделей, которые готовы делиться своим телом и эмоциями"
26
 1 Просмотров: 41726
Нардеп от &quot;Слуги народа&quot; назвал Крым &quot;российским&quot; и предложил продавать на полуостров воду
Нардеп от "Слуги народа" назвал Крым "российским" и предложил продавать на полуостров воду
 1 Просмотров: 33139
Стало известно, кого убили в центре столицы
Стало известно, кого убили в центре столицы Просмотров: 7911
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
4
 3 Просмотров: 7479
&quot;Чтоб ты жил на одну собаку&quot; – сеть взорвалась фотожабами на скандального &quot;слугу народа&quot;
"Чтоб ты жил на одну собаку" – сеть взорвалась фотожабами на скандального "слугу народа"
39
 1 Просмотров: 6984
Экономика
Безработным пообещали больше денег
Безработным пообещали больше денег Просмотров: 180
Сколько предпринимателей готовы воспользоваться дешевыми кредитами от правительства
Сколько предпринимателей готовы воспользоваться дешевыми кредитами от правительства Просмотров: 243
Укрзализныця ввела новую услугу: подробности
Укрзализныця ввела новую услугу: подробности Просмотров: 954
Укрнафта выплатит налоговый долг государственными деньгами
Укрнафта выплатит налоговый долг государственными деньгами Просмотров: 162
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
Эксперт объяснила, когда украинцы получат справедливую цену на газ
 1 Просмотров: 1170
Больше всего комментируют
7
У Зеленского озвучили план по восстановлению Донбасса
5
Не научился политике - Брагар извинился за совет пенсионерке продать собаку
3
Сдай мандат: Украина возмущена дерзким заявлением депутата-хама
2
"Требую объяснения" - Зеленский про две области не снизили тарифы
2
Госбюджет недополучил 1/4 часть запланированного - Минфин
Голосов: 23131
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua