Как поймали начальника Госрезерва на взятке

Правоохранители зафиксировали несколько случаев того, что подозреваемый получал взятку от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва. Фото: storage1.censor.net

$ 40 тис. взятки хотел дать начальник Управления государственного резерва голове Госрезерва. Его поймали правоохранители.

Детали дела раскрыл министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на странице в Facebook.

По его словам, начальник управления Госрезерва несколько месяцев подстрекал руководителей предприятий, входящих в сферу управления Госрезерва, к предоставлении неправомерной выгоды.

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"Он обещал руководителям, что поможет им сохранить должности. Но реализовать это можно было только при участии главы Госрезерва, поэтому подозреваемый попытался склонить его к получению неправомерной выгоды от руководителей упомянутых предприятий", - рассказал Милованов.

Министр утверждает, что правоохранители зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи голове Госрезерва.

"Причем 20 процентов от этой суммы начальник управления оставлял себе как плату за "услугу". Во время передачи одного из таких траншей начальника управления разоблачили" на горячем ". 31 января он был задержан", - добавил Милованов.

Разоблачили трех человек, пытавшихся дать взятку в размере $5 млн председателю Фонда госимущества Украины Дмитрию Сенниченко. Взяточники пытались купить назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод".