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среда, 30 июня 2021 10:00

Как подготовить участок к продаже

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С 1 июля в Украине заработает рынок земли.

"Владельцы земли получат больше возможностей распоряжаться ею. Чтобы реализовать гарантированные новым законодательством права, владельцам земли нужно осуществить несколько шагов ", - рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  В участка должен быть кадастровый номер. Его можно проверить на публичной кадастровой карте Украины
В участка должен быть кадастровый номер. Его можно проверить на публичной кадастровой карте Украины

В частности, у участка должен быть кадастровый номер. Его наличие можно проверить на публичной кадастровой карте Украины.

"Если кадастрового номера нет, обратитесь к разработчику документации по землеустройству для изготовления технической документации по установлению или восстановлению границ участка в натуре. И зарегистрируйте участок в Государственном земельном кадастре. Во время регистрации участка ему присвоят кадастровый номер", - пояснил Лещенко.

Также нужно зарегистрировать право собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

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"После регистрации права собственности на землю получите бумажную или электронную выписку из Государственного реестра прав. Регистрация права собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и указанный пакет документов сможет гарантировать вам право пользования, владения распоряжение земельным участком и поможет избежать многих рисков", - подытожил Лещенко.

1 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля отменяется действие моратория на продажу земли.

После запуска рынка земли с 1 июля гектар земли в Украине будет стоить $1,5-2 тыс. В следующие пять лет цена вырастет до $5 тыс.

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Дата
30
июня

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