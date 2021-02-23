Как перестать переплачивать за коммуналку: советы эксперта

 
Ексклюзивы
1/5
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Отличается ли индийская вакцина от оксфордской
Просмотров: 297
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 297
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 153
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1260
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 675
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1377
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Заказывали 100 г арбуза и мешок картошки: как работает доставка из супермаркета
Просмотров: 540
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3 Просмотров: 5769
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 2448
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 981
Фото
Все фото
5
7
6
8
18
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
Просмотров: 216
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1260
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 459
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 504
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
21 февраля 2021
Просмотров: 1188
Сюрприз
Друг Дмитро з Рівного приходить на могилу до батька, а там хтось встановив пам'ятник. – Ми з братом домовлялися, що після роковин замовимо ...
вторник, 23 февраля 2021 12:45

Как перестать переплачивать за коммуналку: советы эксперта

  Комментировать
Как перестать переплачивать за коммуналку: советы эксперта
Львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции к жилым домам. Фото: pexels.com

В Украине за отопление приходится переплачивать в разы. Львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции к жилым домам.

Если в отдаленных районах устанавливать индивидуальные котельные, это позволит существенно сократить суммы в платежках, пишет UBR.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы получат компенсацию за завышенную коммуналку: рассматривают законопроект

Эксперты отмечают, чтобы исправить ситуацию нужно провести зонирование районов, разбив их на те, где центральное отопление является эффективным, и на те, где выгоднее перейти на индивидуальное отопление. В отдельных случаях переход на индивидуальное отопление может снизить цифры в платежках в пять раз.

Помочь решить проблему может проведение комплексной термомодернизации - утеплить стены, заменить двери и окна в подъездах, установить счетчики, а также построить индивидуальные котельные с солнечными батареями и тепловыми насосами.

После отопительного сезона для украинцев подорожает горячая вода, отопление и электроэнергия. Могут также возрасти цены на газ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как перестать переплачивать за коммуналку: советы эксперта». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Расстреляли крымскотатарского политического деятеля

Создали новый вид книг

У 500 тыс. человек отобрали жилье

Началась вакцинация против полиомиелита

Загорелась уникальная звезда

Исследователь провел рискванное эксперимент над женой и сыновьями

Похитили чемпиона мира по "Формуле-1"

Украшение Константинополя приказали возвести на месте 3-х сгоревших храмов

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 1 Просмотров: 18487
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 12519
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 Просмотров: 10224
&quot;За жену платят золотом&quot; - украинка о жизни в Турции
"За жену платят золотом" - украинка о жизни в Турции
5
 Просмотров: 9702
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
Гороскоп на 22-28 февраля: почему именно сейчас стоит составить планы на весну
 Просмотров: 8001
Экономика
Бывшим топ-менеджерам Приватбанка вручили подозрения
Бывшим топ-менеджерам Приватбанка вручили подозрения Просмотров: 90
Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман
Мошенники в Украине активизировали старую схему: как распознать обман Просмотров: 351
Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку
Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку Просмотров: 621
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
 Просмотров: 297
Рассказали, какие коммунальные тарифы подорожают с апреля
Рассказали, какие коммунальные тарифы подорожают с апреля Просмотров: 414
Больше всего комментируют
5
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
3
Зеленский - мужик, сторонники Порошенко - в состоянии когнитивного диссонанса: неделя в цитатах от Gazeta.ua
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
2
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Голосов: 26153
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть