Как перестать переплачивать за коммуналку: советы эксперта

Львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции к жилым домам. Фото: pexels.com

В Украине за отопление приходится переплачивать в разы. Львиная доля ресурсов теряется по дороге от станции к жилым домам.

Если в отдаленных районах устанавливать индивидуальные котельные, это позволит существенно сократить суммы в платежках, пишет UBR.

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Эксперты отмечают, чтобы исправить ситуацию нужно провести зонирование районов, разбив их на те, где центральное отопление является эффективным, и на те, где выгоднее перейти на индивидуальное отопление. В отдельных случаях переход на индивидуальное отопление может снизить цифры в платежках в пять раз.

Помочь решить проблему может проведение комплексной термомодернизации - утеплить стены, заменить двери и окна в подъездах, установить счетчики, а также построить индивидуальные котельные с солнечными батареями и тепловыми насосами.

После отопительного сезона для украинцев подорожает горячая вода, отопление и электроэнергия. Могут также возрасти цены на газ.