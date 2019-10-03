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четверг, 03 октября 2019 13:40

Как оформить субсидию по интернету: пошаговая инструкция

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Украинцы могут оформить субсидию по интернету. Это можно сделать через официальный сайт Министерства социальной политики.

На сайте министерства необходимо выбрать рубрику "Э-Сервисы". Далее - "Субсидии". На экране автоматически появится перечень способов регистрации. Надо выбрать один, пояснили в Минсоцполитики.

Автор: msp.gov.ua
  Украинцы могут оформить субсидию через официальный сайт министерства социальной политики.
Украинцы могут оформить субсидию через официальный сайт министерства социальной политики.

Чтобы оформить субсидию онлайн, надо выбрать "регистрацию или вход с идентификацией электронной цифровой подписью" или "регистрация или вход с идентификацией BankID".

Автор: msp.gov.ua
  На экране автоматически появится перечень способов регистрации.
На экране автоматически появится перечень способов регистрации.

Если выберете "регистрацию или вход по адресу электронной почты", документы придется подавать в бумажной форме в органы социальной защиты.

После успешного входа в систему перейдете к заполнению заявления и декларации в электронной форме. В заявлении не забудьте указать отделение банка, где планируете получать субсидию в денежной форме.

Автор: msp.gov.ua
  После успешного входа в систему, перейдете к заполнению заявления и декларации в электронной форме.
После успешного входа в систему, перейдете к заполнению заявления и декларации в электронной форме.

После заполнения необходимых реквизитов проверьте и подтвердите правильность внесенных данных. Подайте документы.

Автор: msp.gov.ua
  После успешного входа в систему, перейдете к заполнению заявления и декларации в электронной форме.
После успешного входа в систему, перейдете к заполнению заявления и декларации в электронной форме.

Тогда на электронную почту получите сообщение, что заявление на назначение жилищной субсидии успешно зарегистрировано. Номер заявления лучше сохранить.

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Заявление будет рассматривать орган социальной защиты населения, который отметили при заполнении электронной формы. К нему придется лично обратиться, если не использовали электронной цифровой подписи. Там собственноручно подпишете необходимые документы. Чтобы согласовать время и дату, получите дополнительный звонок от уполномоченного органа.

В проект госбюджета на 2020 год на субсидии заложили 47,6 млрд грн. В 2019-м - 55,1 млрд грн.

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Дата
03
октября

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