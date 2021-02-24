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среда, 24 февраля 2021 21:10

Как оформить резюме, которое привлечет внимание работодателя

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Как оформить резюме, которое привлечет внимание работодателя
Специалисты по трудоустройству советуют отдать предпочтение более пастельным оттенкам, чтобы резюме не казалось агрессивным. Фото: unsplash

При оформлении резюме советуют не использовать слишком много ярких цветов или отступать от официально-делового стиля.

Советы для тех, кто ищет работу подготовили на rabota.ua.

Шрифт

Среди бесплатных шрифтов беспроигрышными вариантами называют Georgia и Calibri - они лучше воспринимается в электронном формате.

"Обратите внимание на размер шрифта. Ведь рекрутер вряд ли пересмотрит резюме, для которого нужно брать лупу. При выборе размера шрифта придерживайтесь золотой середины - не менее 10 и не более 16", - советуют украинцам.

Цвет

Специалисты по трудоустройству советуют отдать предпочтение более пастельным оттенкам, чтобы резюме не казалось агрессивным.

"Кроме названий блоков, можно выделить контактную информацию, чтобы рекрутеру было легко ее найти. Лучший вариант - это использовать цветную подкладку. Вы можете переместить свои контакты в левую колонку и выделить их цветом - так у HR во время прочтения резюме всегда будет перед глазами телефон и почта кандидата", - объясняют эксперты.

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Структура

Идеальное резюме помещается на одну страницу. Текст должен быть лаконичным. Поможет вместить как можно больше информации использование колонок и блоков.

Инфографика

Привлечь внимание к самому главному в резюме поможет инфографика. Она будет выглядеть уникально, но вместе с тем профессионально и информативно.

"Здесь важно не переступить границы дозволенного: правильно разместить инфографику, чтобы она не занимала большую часть резюме и не переборщить в цветах, чтобы не потерялись другие, не менее важные, пункты в резюме", - объясняют украинцам.

Чаще всего удаленную работу предлагают менеджерам по продажам, операторам колл-центра и диспетчерам такси. После завершения локдауна отдаленных вакансий стало меньше.

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