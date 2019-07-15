Как новое правительство повлияет на курс гривны

Новое правительство может быть технократическим и будет способно не только договорится с МВФ, но и значительно ускорить реформы. ФОТО: УКРОП

Будущая динамика курса гривны зависит от нового формата правительства.

"Результаты выборов более или менее предсказуемы, но вот что будет со сферой экономики дальше, сказать сложно", - рассказывает экономический эксперт Сергей Фурса.

Новое правительство может быть технократическим и будет способно не только договорится с МВФ, но и значительно ускорить реформы.

"Это может привести к такому притоку капитала, что о сезонности можно будет забыть быстрее", - предполагает эксперт.

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Также новоизбранное правительство может стать "политическим". Тогда развитие государства замедлится.

"Более того, мы можем получить третий вариант - "правительство Коломойского" - и тогда придется забыть о сотрудничестве с МВФ. А как результат, и о стабильном курсе валют ", - отметил эксперт.

В Украине доллар подешевел, а гривна укрепилась из-за сезонности и притока средств иностранцев.