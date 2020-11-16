Как не стать жертвой киберпреступников: дали советы

Украинцам советуют использовать только официальные магазины мобильных приложений. Фото: pexels.com

В Украине участились случаи кибератак на системы интернет-банкинга. Мошенники рассылают якобы безопасные ссылки, которые на самом деле часто загружают банковские трояны. Это позволяет получить доступ к финансовым счетам жертвы.

Это могут быть ссылки, вложения, мобильные приложения сомнительного происхождения. Чтобы такого не произошло, нужно придерживаться определенных правил безопасности, рассказывает liga.net.

Прежде всего, специалисты советуют использовать только официальные магазины мобильных приложений. Также следует непременно проверять безопасность приложений, которые загружаются и регулярно обновлять операционную систему и программное обеспечение.

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Распространенная ошибка - использование одинаковых паролей для всех учетных записей и интернет-банкинга. В случае утечки данных, это может привести к серьезным последствиям.

Чтобы такого не произошло следует использовать надежное мобильное приложение по безопасности, которое имеет функцию защиты онлайн-платежей. Пользователям компьютеров нужен защищенный браузер для ввода учетных данных и осуществления банковских операций с минимальными рисками.

Стать жертвой мошенников можно ища работу. Злоумышленники предлагают вакансии со значительными зарплатами и странными условиями. И люди даже не догадываются, что, устроившись на такую "работу", занимаются криминалом.