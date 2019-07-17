Как начисляют пенсию украинцам

На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата по стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты. Фото: Depositphotos

В Украине пенсию начисляют согласно средней зарплаты 9081,68 грн.

"Утвержден за май 2019-го показатель средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", учитывается для начисления пенсии", - сообщили в Пенсионном фонде.

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Ранее для вычисления пенсии использовали среднюю зарплату на уровне 7810,88 грн.

На размер пенсии украинцев влияет средняя зарплата по стране, страховой стаж и размер собственной зарплаты.

В 2020-м минимальная зарплата в Украине вырастет до 5500 грн, пообещал премьер Владимир Гройсман. По его словам, ближайшие 1,5-2 года средняя заработная плата составит $620 - около 16 тыс. грн.