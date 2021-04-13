Как изменятся цены на продукты - прогноз Минэкономики

За последнюю неделю зафиксировали снижение стоимости некоторых социальных продуктов. Фото: unsplash

Рост цен на социально значимые товары остановился и оснований для дальнейшего повышения нет.

Об этом сообщили в Минэкономики.

За последнюю неделю зафиксировали снижение стоимости некоторых социальных продуктов, в частности, определенных видов хлеба, круп, масла сливочного, яиц, лука, моркови и картофеля.

По оценкам представителей ритейла, к пасхальным праздникам ценовая ситуация на продукты будет оставаться стабильной. В частности, представители Союза птицеводов Украины подтвердили, что ближайший месяц рост цен на яйца и мясо птицы не предвидится.

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Представители НАЦУ "Укрцукор" также отметили, что нет предпосылок для роста цены на сахар. На сегодня оптово-отпускные цены на этот продукт составляют 21,35-22 грн/кг.

В Украине до конца 2021 года гречка подорожает на 10-15%. Против сентября 2020-го ее стоимость выросла на 40-45%.