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понедельник, 30 июля 2018 12:26

Как изменятся цены на бензин в ближайшее время

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Как изменятся цены на бензин в ближайшее время
Цены на заправках растут из-за повышения мировых цен на нефть. Фото: Укрінформ

В Украине в ближайшее время в среднем на 50 коп./л вырастет цена за литр бензина.

"Стоимость горючего будет расти несмотря на то, что украинцы из года в год все меньше заправляются бензином. Однако подорожание будет постепенным", - рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, пишет ubr.ua.

Цены на заправках растут из-за повышения мировых цен на нефть.

"Если нефть будет дорожать, то уже в ближайшие пару недель литр бензина подорожает на 50 копеек. Примерно настолько же вырастет и цена на дизель", - пояснил эксперт.

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Автомобильный газ уже подорожал на 7-30 коп. В среднем стоит 14,07 грн/л. Топливо импортируют из РФ и Беларуси.

"Автогаз подорожал из-за того, что Россия повысила цену. В первом полугодии на украинском рынке было более 40 процентов российского газа. Цену несколько недель будут корректировать. Резкого скачка не будет. Существенные изменения могут произойти только при перебоях с поставками или дефиците на рынке", - говорит аналитик "Консалтинговой группы А-95" Артем Куюн.

Антимонопольный комитет оштрафовал операторов АЗС на 41 млн грн за согласованное повышение цен на сжиженный газ в конце лета 2017 года. Группу "Надія" оштрафовали на 11,971 млн грн, WOG - 14,793 млн грн, ОККО - 6,414 млн грн. ООО "Авантаж 7" придется выплатить 3,271 млн грн, ООО "Факторинг Групп" - 4,548 млн грн.

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