Как изменится стоимость бензина в ближайшее время

За последний год украинцы стали покупать меньше топлива. Сокращение потребления связано с уменьшением платежеспособности граждан. Фото: Известия

В Украине стоимость бензина зависит от курса валют и цены нефтепродуктов на границе. Рост последних на 1% означает подорожание бензина на 10 коп./л за 2 недели. Каждые 10 коп. в курсе доллара - это 7-8 коп. в розничной цене топлива, рассказал Gazeta.ua Геннадий Рябцев с научно-технического центра "Психея".

"Доллар подешевел. Есть риски, что после выборов начнет активно дорожать. В то же время не существенно выросли цены нефтепродуктов на границе. Если перевести в розницу, то увидим потенциал к подорожанию бензина на 50 копеек за литр. Сейчас дешевый доллар компенсирует рост стоимости нефтепродуктов. Поэтому цена бензина стабилизировалась. Предпосылок к дальнейшему удешевлению или подорожанию нет", - объясняет эксперт.

По его словам, сети конкурируют между собой с помощью программ лояльности. Клиентам предлагают бензин со скидками. Иногда приобрести топливо можно на 3 грн дешевле.

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Автогаз с начала года подешевел на 3 грн/л.

"Рынок сжиженного газа менее конкурентный, чем бензина и дизтоплива. Кроме того, зимой объемы потребления автогаза намного меньше, чем летом. Чтобы не потерять клиентов, трейдеры дополнительно снижают цены. Поэтому с начала года сжиженный газ активно дешевел. Как только вырастет спрос, цена перестанет падать. Скорее всего даже вырастет ", - говорит Геннадий Рябцев.

За последний год украинцы стали покупать меньше топлива.

"Сокращение потребления связано с уменьшением платежеспособности граждан. Они вынуждены переходить на более дешевые ресурсы. Например, с бензина на сжиженный газ. В то же время у нас активно обновляется автомобильный парк. Новые машины более экономные - меньше потребляют", - резюмирует эксперт.

В среднем литр бензина марки А-95 стоит 28,44 грн, дизтоплива - 28,33. Автогаз продают по 10,44 грн/л.