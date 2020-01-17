Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки

Украинцы стали получать две платежки за газ. В одной платить надо за потребленные кубометры. Другая платежка — от оператора газораспределительных сетей за доставку газа. Как разобраться в платежках и что изменится для граждан, рассказал Gazeta.ua Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города".

"Распределение газа — европейская практика. По нормам добыча, транспортировка и распределение должны осуществляться отдельными компаниями. Грубо говоря, если российская труба, то по ней не может идти российский газ. Две платежки - это попытка создать определенную конкуренцию в разных отраслях, чтобы не было монополий, начиная от скважины, заканчивая газовой плитой. Есть и прагматические соображения: если распределение, то это содержание сетей, которое происходит круглый год. Плата за газ в большинстве приходит исключительно в отопительный период. Распределение делает более равномерным поступление средств для газоснабжающих компаний", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевлянам неожиданно уменьшат плату за отопление

Эксперт считает, что распределение формальное. Компания, которая должна отвечать за него, начнет работать лишь в 2024 году.

"Это уже вторая попытка введения платы за транспортировку. Четыре года назад такие попытки уже были, но тогда для домохозяйств, где не было газовых счетчиков, ввели драконовскую норму. Считалось, что там стоит виртуальный счетчик, который прокачивал каждый час 2,4 куба газа. Это была спекуляция. Как сейчас это распределяют еще неизвестно", - говорит эксперт.

Сумма в платежке за распределение газа зависит от объемов потребления. За основу будет браться объем использованного топлива за предыдущий период (на 2020 год это период с 1 октября 2018 года по 31 сентября 2019 года), который делится на 12 и умножается на тариф местных операторов, отвечающих за поставки газа до потребителя.

Самый низкий тариф у жителей Киева — 33,6 коп. за один кубометр, самый высокий — у жителей Львовской области, которым газ распределяет "Спектргаз" — 2,39 грн. за кубометр.

"В Киеве миллион квартир, сети довольно короткие, а потребителей много. Там где тариф больше, сети длиннее, а потребителей меньше, поэтому надо больше средств на их содержание. За этим должен следить НКРЕКП", - говорит эксперт.

В новых платежках также указана проплата до 25 января, но, по договору, потребители должны платить за газ до 20 числа.

"Кто не заплатит вовремя, получат пеню, поэтому с оплатой не стоит опаздывать", - рекомендует эксперт.

В этом году тариф на доставку будет расти дважды. С 1 января тариф уже вырос и еще раз вырастет с 1 июля. Поэтому в первой половине года плата за распределение будет несколько ниже, чем во второй.