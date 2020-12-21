Как изменится курс доллара за неделю: прогноз аналитика

С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился. Фото: unsplash

На этой неделе курс доллара может вырасти до 28,25 грн.

Во вторник Минфин будет проводить новое размещение облигаций. Это может позволить гривне укрепиться и замедлит темпы ее снижения, убежден аналитик Alpari Максим Пархоменко.

"С прошлого понедельника официальный курс доллара США снизился с 27,96 грн до 27,82 грн. По данным компании "УкрДилинг", спрос-предложение доллара на межбанке на открытии сессии в понедельник составляет 28,05 - 28,06 грн", - говорит Пархоменко.

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По его словам, средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,85 - 28,10 грн до 27,90 - 28,15 грн.

"До пятницы курс доллара имел потенциал для дальнейшего снижения. Но в течении дня курс доллара начал активно снижаться потеряв 30 копеек, закрыв сессию на отметке в 28 грн", - резюмировал аналитик.

Лучшей основной валютой мира 2020 года стала шведская крона. Ей предоставили такой статус благодаря быстрому восстановлению после мартовских минимумов.