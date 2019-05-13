Как изменился размер пенсий в регионах

Посчитали, на сколько выросли пенсии. Фото: Финансы

В Украине за прошлый год (с апреля 2018 по апрель 2019-му) средний размер пенсии вырос на 15%. В то же время в отдельных регионах выплаты увеличились на 18%.

Эксперты Национального совета экономического развития проанализировали, как росли средние пенсии в регионах Украины с апреля 2018 по апрель 2019 года, по данным Пенсионного фонда Украины, в Facebook сообщил председатель Национального совета экономразвития Алексей Дорошенко.

Топ-5 регионов, где больше всего вырос средний размер пенсии:

Киев - на 18,4%,

Луганская область - на 17,2%,

Донецкая область - на 16,1%,

Киевская область - на 15,9%,

Одесская область - на 15,8%.

Топ-5 областей, где наименьшими темпами, с 1 апреля прошлого года по 1 апреля 2019 года, рос средний показатель пенсии:

Тернопольщина - на 12,5%,

Буковина - на 12,8%,

Волынь, Закарпатье и Ровенская - на 13%.

Во всех остальных регионах средний размер пенсии повысился от 13,3% до 15,3%.

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По состоянию на 1 апреля текущего года в Киеве самая высокая средняя пенсия, составляет 4059 грн, а на Тернопольщине низкая - 2201,59 грн.