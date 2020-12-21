Как и для кого хотят упростить получение субсидий

Если денег на субсидии не будет хватать, то в бюджете увеличат эту программу. Фото: pixabay

В следующем году количество получателей субсидий на оплату коммунальных услуг сокращать не будут, а порядок получения выплат планируют упростить.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24".

Лазебная объяснила, что если денег на субсидии не будет хватать, то в бюджете увеличат эту программу. То есть количество получателей субсидий не сократится.

Руководительница Минсоцполитики подчеркнула, что порядок получения субсидий планируют упростить, сняв барьеры для входа в программу государственной поддержки.

"Если человек говорит, что не может платить, не дают субсидию, потому что у него прописан сын, который работает за границей, то все сняли. Если есть прописанные люди, которые не проживают в квартире, мы снимаем барьер. Раньше нужно было показывать отопительную норму. А в человека 1-й этаж отапливается и есть пристройка, которая не требует обогрева. А ему считают общую площадь этого здания. Мы это тоже все снимаем", - говорит Марина Лазебная.

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По ее словам, реализация программы субсидий показала, где люди могут войти в программу.

"Мы все скомпоновали и сделали проект постановления. Он уже принят. Я надеюсь, что людей зайдет больше. То есть мы, наоборот, хотим больше субсидий", - заявила она.

Лазебная сообщила, что сегодня на субсидии из госбюджета есть 36,6 млрд грн.

Субсидии теперь могут получать семьи работников, люди без дохода и те, кто унаследовал жилье меньше чем год назад.